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Армия Украины потеряла до 120 солдат на Краснолиманском направлении

Минобороны: потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 120 бойцов

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Mstyslav Chernov/AP

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 120 солдат на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

«Потери противника составили до 120 военнослужащих», — указывается в отчете.

Кроме того, армия Украины потеряла три автомобиля на указанном направлении.

Согласно информации оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» поразили живую силу и военную технику украинской армии близ Серебрянского лесничества и населенного пункта Дзержинское в Донецкой народной республики (ДНР). А неподалеку от сел Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР) российская армия с успехом отразила две атаки штурмовых групп ВСУ.

Незадолго до этого пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские танки уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее украинский военный заявил, что ВСУ нужно отступить с «неудобных позиций».

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