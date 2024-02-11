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Минобороны России отчиталось о ходе спецоперации на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли на Донецком направлении до 325 бойцов

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 325 солдат на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

«Противник потерял <...> до 325 военнослужащих», — указывается в сводке.

Согласно информации оборонного ведомства, украинская армия на вышеуказанном направлении осталась без одного танка, двух боевых бронированных автомобилей, шести машин и одной гаубицы Д-30.

Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск атаковали живую силу и военную технику армии Украины близ сел Новое, Красное, Клещеевка, Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР). Российская армия также отразила 11 атак оппонента в районах поселков Белогоровка, Богдановка, Майорск, Ленинское, Новгородское и Новомихайловка в ДНР.

До этого Минобороны России сообщало, что ВСУ потеряли более 2190 военных на Донецком направлении за неделю.

Ранее Борис Корчевников отправился с крестным ходом по линии передовой.

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