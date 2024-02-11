В Авдеевке за день погибли три женщины — военнослужащие ВСУ

В Авдеевке в течение дня ликвидированы три женщины военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщения об это появились в Telegram-канале «Шепот Фронта».

По данным информационного ресурса, первой была ликвидирована Анна Богуславская, а затем в соцсетях появился некролог о сержанте Светлане Осадченко. Позднее стало известно о смерти боевого медика Натальи Бокоч. Уточняется, что до этого женщина работала фельдшером выездной бригады, а 2023 году вступила в ряды ВСУ.

До этого попавшая в плен к российским военным женщина-боец ВСУ рассказала о своем спасении. Украинка пояснила, что пошла служить, чтобы заработать, так как муж еще в начале 2022 года пропал без вести. Она осталась на руках с тремя детьми, которых нечем было кормить. Никаких обещанных правительством Украины компенсаций потерявшая кормильца женщина не получала.

В начале февраля в зоне специальной военной операции (СВО) российскими бойцами была ликвидирована наемница из Германии Диана Савита Вагнер.

В конце января депутат Верховной рады Инна Совсун заявила, что согласно конституции Украины, в защите страны должны принимать участие все граждане, включая женщин.

Ранее подполковник ЛНР в отставке заявил о появлении панических настроений у ВСУ.