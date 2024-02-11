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Дизайнеры из Челябинска создали новое приспособление для бойцов СВО

Дизайнеры из Челябинска создали уникальные рюкзаки для бойцов СВО

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Международном институте дизайна и сервиса создали уникальные рюкзаки для участников спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что на фронт уже отправлены несколько партий, бойцам понравились приспособления для транспортировки необходимых вещей и теперь они просят выслать еще.

Летом в институте также разработали и наладили выпуск специальных утепленных снудов. Особенность этого аксессуара в том, что он не сковывает движение и не падает во время бега.

Также установлен и испытан рюкзак для переноса противотанковых ракет. После испытания специальную сумку отправили на передовую в ноябре 2023 года.

До этого в «Ростехе» сообщили, что российские войска в зоне СВО начнут применять новую снайперскую винтовку МЦ-572. Новая снайперская винтовка дальнего действия МЦ-572 «Астарта», разработанная Конструкторским бюро приборостроения (входит в состав «Высокоточных комплексов»), была впервые представлена на форуме «Армия-2023». Калибр 12,7 мм позволяет эффективно поражать бронированные цели и пехоту в укрытиях.

Ранее президент России Владимир Путин отметил профессионализм российских бойцов на одном из направлений СВО.

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