На юге Украины повреждены несколько объектов инфраструктуры

В ряде инфраструктурных объектов Николаевской области на Украине зафиксированы повреждения после взрывов. Такой информацией поделилась руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк в эфире локального телеканала «Рада».

«Были повреждены и другие инфраструктурные объекты в Николаевской области», — заявила она.э

Какие конкретно объекты пострадали, в публикации не указывается.

Согласно информации Гуменюк, в результате взрыва в Николаеве на инфраструктурном объекте разгорелся пожар, которое достаточно быстро успели потушить.

Незадолго до этого пресс-служба украинского Министерство энергетики сообщала, что Из-за повреждений, полученных в результате ударов, города Киев, Харьков и Николаев на Украине обесточены.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области на фоне тревоги.