Подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра российской группировки войск Александр Савчук, передает ТАСС.

По словам Савчука, на Червонодибровском участке ВСУ потеряли до 140 военных. Там подразделения группировки при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, украинские военные потеряли три автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30.

Начальник пресс-центра уточнил, что за сутки войска РФ также поразили около 100 целей ВСУ, более 50 из которых — позиции полевой артиллерии, четыре опорных пункта и 40 районов скопления живой силы и огневых средств в районах населенных пунктов Торское и Григоровка.

10 февраля сообщалось, что подразделения группы войск «Центр» улучшили положение на переднем крае фронта Краснолиманского направления, при этом поразив живую силу бригады спецназначения «Азов» (организация запрещена в России).

Минобороны РФ также сообщало, что ВСУ за неделю потеряли на Купянском направлении более 725 военных, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении восьми складов ВСУ за неделю.