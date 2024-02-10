Франция призывает ЕС вкладываться в оборону на фоне «российской угрозы»

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью газете Ouest France заявила, что Париж призывает другие страны Евросоюза последовать значительно увеличить объемы финансирования оборонной отрасли на фоне угрозы «российского вторжения» в страны НАТО.

Отвечая на вопросы издания, разделяет ли Сежурне опасения ряда европейских военных об угрозе нападения РФ на НАТО в ближайшие годы и следует ли западным странам вкладывать больше средств в оборону, министр ответил утвердительно.

Также глава министерства рассказал о решении Франции удвоить финансирование военных программ. Он подчеркнул, что это «экзистенциальный вопрос для ЕС» и европейцам следует «найти гарантии безопасности».

Западные политики продолжают предостерегать о возможной войне с Россией. Генсек НАТО заявил, что альянсу надо подготовиться к «конфронтации», которая не закончится десятилетиями. Со схожей риторикой выступили министры обороны Норвегии и Дании. Норвежский министр при этом сказал, что в России нет шансов для победы демократии и западному миру надо это учитывать.

Ранее в Германии раскрыли сроки подготовки армии к возможному нападению.