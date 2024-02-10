Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Посол РФ рассказал, зачем США раскручивает тему закупок Россией ракет у КНДР

Мацегора: США говорят о поставках ракет из КНДР в Россию для давления на Сеул

close
100%
Shutterstock/Theastock

США развивают тему о якобы закупках Россией вооружений у КНДР для того, чтобы спровоцировать Южную Корею на поставки боеприпасов Украине. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

Дипломат отметил, что в Москве надеются на благоразумие властей Южной Кореи, и верят, что они не поддадутся на провокацию.

По словам Мацегоры, у стран Запада, в том числе США, нет прямых доказательств отправки артиллерийских снарядов и ракет из КНДР в Россию. При этом в Вашингтоне утверждают, что такие поставки имеют место, а полученное таким образом вооружение используется в СВО, пояснил посол.

«Не исключаю, что доказательства они попытаются сфабриковать. Причина истерии понятна – таким образом идет давление на Южную Корею, чтобы побудить ее к прямым поставкам боеприпасов на Украину», – подчеркнул представитель МИД.

До этого газета New York Times сообщила, что Россия разморозила активы КНДР в обмен на поставки оружия.

Ранее посол РФ анонсировал возобновление регулярных авиарейсов между Россией и КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами