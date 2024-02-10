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Кадыров раскритиковал судейство на соревнованиях спецназовцев в Дубае

Кадыров заявил о нечестном судействе на соревнованиях команд спецназа в Дубае

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале подверг критике судейство на ежегодных международных соревнованиях подразделений специального назначения UAE SWAT Challenge 2024, которые проходили в Дубае с 3 по 7 февраля.

По словам Кадырова, команда «Ахмат» специального полка полиции МВД по Чеченской Республике была в тройке лидеров, однако в последний день состязаний ей пришлось сняться с соревнований. Причиной стало «непрофессиональное и предвзятое» судейство, заявил он.

«Произошло это на одном из упражнений на время, где один из судей не засчитал результат участника нашей команды и отказался просмотреть видеозапись. Такое отношение подрывает доверие к судейству и справедливо вызвало множество вопросов со стороны команды. Реакция вполне ожидаемая. Хочу обратить внимание, что именно в этом упражнении, получись все по справедливости, наша команда поставила бы очередной рекорд», — написал Кадыров.

Он отметил, что не собирается оспаривать итоговые результаты.

Лидер Чечни также призывал организаторов соревнований тщательно проверить квалификацию и честность судей.

По итогам состязаний команда «Ахмат» заняла восьмое место.

До этого стало известно, что Адам Кадыров, сын Рамзана Кадырова, получил медаль на соревнованиях команд спецназа в Дубае.

Ранее бывший футболист грозненского «Терека» (сейчас «Ахмат») рассказал, как Кадыров участвовал в жизни команды.

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