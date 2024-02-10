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Нетаньяху заявил о планах закончить операцию на юге Газы к 10 марта

The Times of Israel: Нетаньяху хочет закончить операцию на юге Газы к 10 марта

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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверен, что из-за давления мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в городе Рафах должна быть завершена к 10 марта. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Как сообщается, Нетаньяху на заседании военного руководства страны поручил закончить операцию в самом южном городе анклава до начала священного у мусульман месяца Рамадан, который в этом году выпадает на период с 11 марта по 9 апреля.

В ходе того же заседания, отмечают авторы статьи, глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские войска готовы к операции, но ждут решения правительства по поводу перемещенных мирных жителей с севера Газы в Рафах.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа.

Также глава израильского правительства заявил, что страна не станет выполнять требования ХАМАС, которые прописали в трехэтапном плане прекращения огня в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху назвал условия временного перемирия ХАМАС «бредовыми требованиями».

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