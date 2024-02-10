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Российские войска уничтожили скопления живой силы бригады «Азов»*

Минобороны: ВС России уничтожили скопления живой силы бригады «Азов»

Подразделения группы войск «Центр» улучшили положение на переднем крае фронта Краснолиманского направления, при этом поразив живую силу бригады спецназначения «Азов» (организация запрещена в России). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что российским военным также удалось нанести ущерб 60-й, 63-й механизированным бригадам ВСУ и 5-й бригаде нацгвардии Украины.

В сообщении также говорится, что ВС РФ во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника.

За неделю на Краснолиманском направлении противник потерял до 1500 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и три орудия полевой артиллерии, добавили в Минобороны.

Там сообщили, что за неделю ВСУ потеряли более 2 тыс. военных на Донецком направлении. Кроме того, по данным МО РФ, ВСУ за неделю потеряли на Купянском направлении более 725 военных, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении восьми складов ВСУ за неделю.

*   организация запрещена в России
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