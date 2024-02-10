США нанесли удары по беспилотникам и ракетам хуситов в Йемене

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило в социальной сети X, что 9 февраля ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена.

В сообщении отмечается, что удары в целях самообороны наносились с 3:00 по 21:40 по времени Саны (совпадает с мск).

«Удары [наносились] по двум надводным беспилотникам, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной крылатой ракете наземного базирования, которые готовились к запуску в сторону судов в Красном море», — говорится в сообщении.

Также военные отметили, что цели были обнаружены на подконтрольной хуситам территории Йемена.

7 февраля сообщалось, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки нанесли два удара по позициям повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситы).

5 февраля было совершено 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и северо-западе Йемена.

Ранее постпред Ирана в ООН заявил, что Тегеран не поставляет оружие хуситам.