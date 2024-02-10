Российская армия начала использовать системы Starlink на Украине

Российские военные начали использовать системы Starlink компании Илона Маска SpaceX в зоне СВО на Украине. Об этом сообщает американский военный портал Defense One со ссылкой на украинский источник.

По данным портала, бойцы ВСУ обнаружили, что Россия использует американские спутниковые устройства на передовой, несколько месяцев назад.

Отмечается, что на данный момент российские силы используют терминалы Starlink по всему дальнему фронту в количестве нескольких десятков.

«Когда их будут сотни, нам будет тяжело жить», – подчеркнул источник.

По его словам, использование Россией Starlink усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные, так как им остро не хватает боеприпасов. Так, подразделения ВСУ выпускают около 2 тыс. снарядов в день, что почти в пять раз меньше, чем их российские коллеги.

10 февраля компания SpaceX сообщила, что вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink.

Ранее ВС России нарушили связь и управление войсками ВСУ через Starlink.