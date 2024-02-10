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ВСУ потеряли более 2 тыс. военных на Донецком направлении за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли более 2 тыс. военных на Донецком направлении за неделю

Вооруженные сил Украины (ВСУ) потеряли более 2190 военных на Донецком направлении за неделю. Об этом в Минобороны сообщили во время брифинга.

Сообщается, что российские войска отразили 26 атак ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Клещеевка, Шумы и Победа Донецкой народной республики.

«Потери противника составили более 2190 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град»», — говорится в сообщении.

Помимо этого, министерство обороны РФ на брифинге рассказало, что за минувшую неделю в плен сдались 36 украинских бойцов.

В ведомстве также сообщили, что ВС России в период с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, местам дислокации украинских войск. Удары были нанесены с помощью высокоточного оружия.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате беспилотников над Брянской областью.

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