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Военный эксперт рассказал об изменении роли танка на поле боя

Военный эксперт Мураховский: танк не должен превращаться в повозку для пушки

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РИА Новости

Опыт боевых действий в рамках СВО показывает, что танки все чаще превращаются «в повозку для пушки», что не соответствует изначально поставленным перед ними задачам. Такое мнение выразил военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, «в реалиях современной войны танку нужно продемонстрировать сохранение мощного огня прямой наводкой по сравнению со средствами огневого поражения с закрытых позиций».

Для этого танк должен быть защищен от малых беспилотников, барражирующих боеприпасов и FPV-дронов. Кроме того, требуется решить проблемы противоминной защиты танка и повысить возможности преодоления им минных полей.

По мнению Мураховского, каждый танк должен оснащаться минным тралом, активными системами подавления дронов и системами постановки дымовых и аэрозольных помех.

Кроме того, по мнению эксперта, необходимо развивать тактику применения танков в составе подразделений, а не пытаться действовать в бою одиночными машинами.

8 февраля сообщалось, что российский танкист сутки сдерживал атаки ВСУ. В бою он уничтожил три танка и десятки солдат противника.

5 февраля российские танки уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее стало известно, какая техника ВС РФ способна противостоять американским танкам Abrams.

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