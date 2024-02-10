ВС РФ предотвратили атаку на гражданские суда в Черном море

Минобороны России сообщило, что вечером 9 февраля украинские войска пытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря.

Согласно сообщению ведомства, попытка атаки осуществлялась с применением полупогружных безэкипажных катеров. Для ее отражения были задействованы патрульные корабли и авиация Военно-Морского Флота России, выполнявшие задачи в указанном районе.

«Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — заявили в Минобороны.

Уточняется, что в результате атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России не были повреждены.

В конце января МО РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две авиационные управляемые ракеты над акваторией Черного моря. По данным портала Flightradar24, самолет, принадлежащий ВМС США, находился в небе у западного побережья Крыма во время авиаудара ВСУ по полуострову.

До этого российские системы ПВО уничтожили шесть украинских ракет над северо-западной частью акватории Черного моря.

Ранее военный эксперт спрогнозировал переломный момент СВО.