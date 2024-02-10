ВС РФ предотвратили атаку на гражданские суда в Черном море

Минобороны России сообщило, что вечером 9 февраля украинские войска пытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря.
Согласно сообщению ведомства, попытка атаки осуществлялась с применением полупогружных безэкипажных катеров. Для ее отражения были задействованы патрульные корабли и авиация Военно-Морского Флота России, выполнявшие задачи в указанном районе.
«Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — заявили в Минобороны.
Уточняется, что в результате атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России не были повреждены.
В конце января МО РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две авиационные управляемые ракеты над акваторией Черного моря. По данным портала Flightradar24, самолет, принадлежащий ВМС США, находился в небе у западного побережья Крыма во время авиаудара ВСУ по полуострову.
До этого российские системы ПВО уничтожили шесть украинских ракет над северо-западной частью акватории Черного моря.
Ранее военный эксперт спрогнозировал переломный момент СВО.