Российские военные нанесли удар по нефтебазе ВСУ в Харькове

Вооруженные силы РФ нанесли удар по нефтебазе в городе Харькове, поразив 11 единиц техники украинских войск. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Мужчина предоставил журналистам кадры, на которых запечатлен момент удара по инфраструктурному объекту. В частности, на записи видны всполохи пламени и слышны звуки взрывов.

«Поздно вечером 9 февраля был нанесен удар российскими беспилотниками по нефтебазе в Харькове. Известно, что нефтебаза хранила ГСМ (горюче-смазочный материал. — «Газета.Ru»), использовавшийся украинской военной техникой и средствами перемещения украинских военных», — сказал Лебедев.

Он добавил, что российские военные атаковали объект, когда на его территории было максимальное количество топлива. В результате повреждения получили расположенные рядом склады и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В том числе речь идет о бензовозах и танках.

Кроме того, по данным агентства, ВС РФ поразили несколько помещений недалеко от нефтебазы. Здесь останавливались приезжающие за топливом украинские солдаты, уточнил координатор Николаевского подполья.

10 февраля начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар. По его словам, объект загорелся из-за ночных взрывов.

Ранее пожар произошел на АЗС в Харькове.