ВС РФ нанесли удар по месту скопления украинских офицеров

Российские военные на востоке Харьковской области нанесли удар по месту, где украинские офицеры отмечали назначение Александра Сырского на пост главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, удар был нанесен по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области.

«В это время в кафе собрались офицеры с данного направления отпраздновать повышение генерала Сырского на должность главнокомандующего», — сказал Лебедев.

До этого координатор Николаевского подполья сообщал, что в результате ударов России по Харькову в ночь на 31 января значительные повреждения получил Харьковский тракторный завод (ХТЗ), в цехах которого ремонтировали военную технику ВСУ.

В ночь на 31 января в Харькове фиксировали неоднократные взрывы. При этом в Днепропетровской и Харьковской областях объявлялась воздушная тревога.

Кремль неоднократно указывал, что цели атак — объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

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