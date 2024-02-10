В США придумали, как один оператор может управлять сразу сотней дронов

Американские исследователи нашли метод, который позволяет одному оператору беспилотного летательного аппарата управлять сотней дронов одновременно. Об этом сообщил Telegram-канал «Беспилот».

Сообщается, что ученые из США смогли разработать специальный интерфейс виртуальной реальности I3. При помощи высокоуровневых команд человек может управлять сразу несколькими беспилотниками, менять тактику при снижении сложности управления сотней дронов.

Эксперименты показали, что операторы могут успешно выполнять задачи даже при некоторой усталости. Отмечается, что участники эксперимента каждые 10 минут отчитывались о своем состоянии.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что американские власти не остановятся на проведенных бомбардировках Ирака и Сирии, они собираются продолжить наносить удары по объектам на территории этих стран.

Он отметил, что президент США Джо Байден приказал дать «жесткий и серьезный» ответ, который начался с ударов вечером в пятницу, 2 февраля. Помощник президента США подчеркнул, что Белый дом намерен предпринять «дополнительные действия», чтобы ясно дать понять, что США отвечают на атаки против своих сил.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.