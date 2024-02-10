На Украине уволили первого заместителя министра обороны

На Украине отправлен в отставку первый заместитель министра обороны Александр Павлюк. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук проинформировал депутатов, что такое решение принято в связи с переходом Павлюка на другую работу. Иные подробности пока не приводятся.

10 февраля сообщалось, что на Украине уволен начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала. Согласно указу президента Владимира Зеленского, вместо него на эту должность назначен Анатолий Баргилевич, который командовал силами территориальной обороны.

9 февраля Зеленский назначил генерал-полковника Сырского новым главнокомандующим ВСУ.

До того был опубликован указ об отставке с поста главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее в Киеве рассказали, что означают кадровые перестановки в ВСУ.