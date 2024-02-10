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В Харьковской области заявили о большом числе наемников из Франции в регионе

Ганчев: в Харьковской области замечено много наемников из Франции

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что среди иностранных наемников, замеченных в Харьковской области, много выходцев из Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Ганчев отметил, что участие иностранных наемников в боевых действиях на Украине ни для кого не секрет.

«Это люди из разных стран, в том числе и из Франции, которых в Харьковской области значительное количество. Так что отрицать это было бы просто глупо», — сказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области.

По словам Ганчева, российские войска уже не раз поражали места дислокации наемников, а местные жители сообщают о том, что видят в своих населенных пунктах множество людей, которые говорят на разных языках.

В январе посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что он провел встречу с французскими депутатами, на которой передал им послание Государственной думы к Национальному собранию (нижней палате парламента) Франции о французских наемниках на Украине.

17 января Минобороны РФ заявило, что российские военные нанесли удар по зданию в городе Харькове. По данным ведомства, в здании находились свыше 60 французских наемников.

Ранее СК России установил личности более тысячи наемников в зоне СВО.

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