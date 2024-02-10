Запасов снарядов для украинской ПВО хватит лишь до марта 2024 года. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на оценки американских чиновников.

Авторы материала утверждают, что украинская армия измотана и обескровлена без ротации войск. При этом противовоздушные комплексы уничтожаются российскими ВКС.

«Пройдет еще как минимум пара месяцев, прежде чем отсутствие возобновления помощи окажет широкомасштабное воздействие. Трудно представить, как Украина сможет сохранить свои нынешние позиции на поле боя», — говорится в материале.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска начали сталкиваться с дефицитом снарядов на линии фронта на Запорожском направлении.

Тем временем, в Польше заявили, Евросоюз не сможет своевременно поставить Украине обещанный миллион снарядов. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

О проблемах украинской армии говорил также канцлер Германии Олаф Шольц, предупреждая, что Украина может столкнуться со снарядным голодом, несмотря на поддержку Запада.

Ранее американские журналисты узнали о жалобах ВСУ на нехватку снарядов.