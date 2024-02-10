Шойгу призвал учитывать опыт СВО при совершенствовании беспилотных систем

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил решить задачи по совершенствованию беспилотных систем с учетом опыта проведения спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, Шойгу проинспектировал предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ижевске, которые выпускают беспилотники. По окончании работы министр провел рабочее совещание с руководителями предприятий и представителями органов военного управления.

Глава Минобороны отметил, что большая часть задач, поставленных год назад, уже решена.

«Теперь нам надо переходить к следующему этапу, который называется «решение поступивших в ходе СВО задач», — сказал министр.

По словам Шойгу, речь о вопросах ретрансляции, управления, наведения и целеуказания.

Министр обороны также поручил производителям и разработчикам беспилотных систем нарастить темпы, количество и качество выпускаемой продукции за счет автоматизации производства.

Шойгу отметил, что те мощности, которые уже созданы, позволяют военным решать большинство из тех задач, которые стоят перед ними сегодня.

«Я имею в виду и борьбу с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта», — уточнил министр.

В начале февраля Шойгу заявлял, что после провала контрнаступления украинской армии Вооруженные силы РФ продолжают сохранять инициативу на всей линии фронта. По его словам, подразделения российской армии «продвигаются вперед, расширяют зоны контроля и улучшают положение по переднему краю».

Ранее Шойгу раскрыл потери ВСУ за январь.