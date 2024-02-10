В Минобороны сообщили о перехвате беспилотников над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщает Telegram-канал российского оборонного ведомства.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.

До этого начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщал, что за сутки на Донецком направлении средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки сил «Юг» сбили 29 беспилотных сбито 29 украинских беспилотников.

Бои шли в районе населенных пунктов Марьинка и Володинка. Астафьев добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены орудия Д-20 и Д-30.

Также российский истребитель Су-35С поразил зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.