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Командование ВС США впервые поговорило с новым главкомом ВСУ по телефону

Глава Комитета начальников штабов ВС США Браун провел разговор с Сырским

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Министерство обороны Украины

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун впервые провел телефонный разговор с назначенным накануне главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским. Об этом в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) написал министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам Умерова, Сырский проинформировал Брауна о своих приоритетах и дальнейших шагах на посту главкома ВСУ. Они также обсудили план действий на передовой и дальнейшее сотрудничество.

До этого Сырский говорил, что жизни солдат являются главной ценностью украинской армии. Он также подчеркнул необходимость продолжения помощи от стран Запада.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее депутат Безуглая предлагала кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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