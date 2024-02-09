НАТО хочет координировать поставки оружия Киеву

НАТО хочет взять на себя координацию поставок вооружения Киеву. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Авторы статьи подчеркивают, что помощь Украине не являлась частью программы НАТО, но суверенных стран-членов организации в рамках соглашений с Киевом. Теперь североатлантический альянс хочет полностью координировать поставки оружия Украине в связи с возможной сменой руководства в Вашингтоне. Среди участников организации растет неуверенность в том, что США продолжат поставлять Киеву вооружение, если в сентябре пост президента страны займет бывший глава государства Дональд Трамп.

«Западный оборонный союз готовит планы по тому, чтобы взять на себя координацию поставок вооружения на Украину», — говорится в публикации.

До этого министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявлял, что Россия может напасть на страны НАТО в течение следующих трех-пяти лет.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.