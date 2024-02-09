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В США предрекли развал ВСУ в 2024 году

NYT: без помощи США армию Украины ожидает постепенный крах в 2024 году

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Mstyslav Chernov/AP

Без поддержки Соединенных Штатов Украине грозит серьезная опасность и постепенное фиаско на поле боя в 2024 году. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на заявления западных чиновников и аналитиков.

«Без помощи США поэтапный крах на фронте вполне возможен в конце этого года», — предупреждают западные официальные лица и военные эксперты.

По их оценке, украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) без новых поставок смогут продержаться максимум до марта-апреля текущего года, а необходимая американская помощь Киеву все еще находится под вопросом. Помимо того, через месяц украинским бойцам будет затруднительно осуществлять даже локальные контрнаступательные операции, полагают эксперты.

«Украинские войска измотаны, им не хватает оружия и боеприпасов», — отмечается в статье.

Накануне законопроект о помощи Украине и Израилю прошел процедурное голосование в сенате конгресса Соединенных Штатов. В случае последующего одобрения, сумма, выделяемая властями США на поддержку двух стран, составит $95 млрд.

Ранее сенат США представил компромиссный законопроект по помощи Израилю и Украине.

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