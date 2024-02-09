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Mash узнал, что Сырский признавался в ненависти к украинцам в своем штабе

Mash: Сырский в разговоре с родителями признавался в ненависти к украинцам

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский во время последнего своего визита в Россию признавался родителям в ненависти к украинцам, с которыми работал в одном штабе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, выложив видео с соседкой Сырских, проживающих во Владимире.

«Сырский, когда он последний раз приезжал сюда, в каком году, я не помню, вот он говорил: «Мы работаем с украинцами в одном штабе, и мы их всех ненавидим», — заявила она.

Также соседка Галины и Владимира Сырских рассказала, что главком ВСУ регулярно и подолгу общается с родителями по видеосвязи.

По данным Shot, родители нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского проживают в России и скрывают родство с ним. Согласно информации Telegram-канала, родители новоиспеченного главкома ВСУ (84-летний отец и 82-летняя мать) принимают участие в шествии в честь празднования победы в Великой Отечественной войне «Бессмертный полк», мама подписана на патриотические каналы в социальных сетях.

Ранее было найдено письмо матери Сырского к погибшему в Великую Отечественную войну отцу.

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