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В Госдуме поддержали ответственность добровольцев за порчу военного имущества

ТАСС: в ГД поддержали ответственность добровольцев за порчу военного имущества

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Комитет Госдумы по обороне поддержал инициативу о введении ответственности для добровольцев за ущерб военному имуществу. Об этом сообщает ТАСС.

Комитет рекомендовал депутатам поддержать во втором чтении законопроект о привлечении граждан, проходящих службу в добровольческих подразделениях, к материальной ответственности за причинение ущерба оружию, технике, а также военному имуществу.

Документ был внесен в Госдуму в сентябре. В октябре его одобрили в первом чтении.

По данным агентства, законопроект может быть рассмотрен во втором чтении на заседании 13 февраля.

В ноябре в Госдуму внесли пакет законопроектов об уголовной ответственности для добровольцев за нарушения, совершенные при выполнении боевых задач в составе добровольческих формирований.

До этого сообщалось, что Государственная дума вводит уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии.

Ранее Госдума одобрила закон о добровольческих отрядах Росгвардии.

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