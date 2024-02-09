В Госдуме поддержали ответственность добровольцев за порчу военного имущества

Комитет Госдумы по обороне поддержал инициативу о введении ответственности для добровольцев за ущерб военному имуществу. Об этом сообщает ТАСС.
Комитет рекомендовал депутатам поддержать во втором чтении законопроект о привлечении граждан, проходящих службу в добровольческих подразделениях, к материальной ответственности за причинение ущерба оружию, технике, а также военному имуществу.
Документ был внесен в Госдуму в сентябре. В октябре его одобрили в первом чтении.
По данным агентства, законопроект может быть рассмотрен во втором чтении на заседании 13 февраля.
В ноябре в Госдуму внесли пакет законопроектов об уголовной ответственности для добровольцев за нарушения, совершенные при выполнении боевых задач в составе добровольческих формирований.
До этого сообщалось, что Государственная дума вводит уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии.
Ранее Госдума одобрила закон о добровольческих отрядах Росгвардии.