На Украине планируют создать военно-промышленный комитет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что правительство создает специальный комитет по координации военной промышленности.

«В вопросе усиления нашего ОПК важно наладить системную работу. В этом направлении сегодня создаем промышленно-оборонный комитет Украины», — сообщил Шмыгаль.

Он рассказал, что комитет возглавит премьер-министр, также в состав войдут министры стратегических отраслей, обороны и финансов, а также вице-премьеры по экономике, по инновациям и главы МВД и Службы безопасности Украины (СБУ). Шмыгаль добавил, что в Киеве намерены приобщить к работе комитета производителей оружия, независимых экспертов и специалистов.

По словам премьера, задачами комитета станут формирование системы поддержки производителей и рост уровня взаимодействия с международными компаниями в отрасли.

До этого Шмыгаль заявил, что Украина строит серьезную линию обороны, помощь в этом предоставит Словакия.

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