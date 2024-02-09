Появились кадры запуска ракеты «Союз-2.1в» со спутником Минобороны

Министерство обороны России показало кадры запуска с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1в» со спутником. Видео опубликовала пресс-служба военного ведомства.

«Старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме», — отметили в сообщении, уточнив, что аппарат вывели на целевую орбиту и приняли на управление.

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели пуск с космодрома в Архангельской области ракеты-носителя в пятницу, 9 февраля, в 10:03 мск.

27 декабря 2023 года спутник в интересах Минобороны РФ также успешно вывели на орбиту. В военном ведомстве отметили, что с космическим аппаратом поддерживают телеметрическую связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

До этого «Роскосмос» анонсировал запуск трех экспериментальных спутников разведки.

Ранее стало известно, что Россия запустит группировку спутников для обеспечения доступа в интернет.