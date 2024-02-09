Финляндия поставила новый пакет военной помощи Украине на €190 млн

Власти Финляндии направили Украине 22-й пакет военной помощи примерно на €190 млн. Об этом сообщает на своем сайте финское минобороны.

Решение о выделении транша принял президент республики по предложению правительства.

«По оценкам финских властей, стоимость замены вооружения в рамках пакета составит около 190 миллионов евро», — уточнили в ведомстве.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянен, требуется «найти новые пути», чтобы поддержать Украину в долгосрочной перспективе. Такой план власти республики уже начали разрабатывать.

В министерстве обратили внимание, что Финляндия уже оказала помощь Украине на €1,8 млрд. В ведомстве сослались на меры безопасности и не назвали сроки и способ доставки транша.

В четверг, 8 февраля, правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией.

Накануне президент республики Саули Ниинисте предупредил о сложной весне на границе с РФ.

Ранее МИД России упрекнул Финляндию за присоединение к политике Запада по борьбе со всем российским.