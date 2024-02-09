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Сырский сделал первое заявление после назначения главкомом ВСУ

Новый главком ВСУ Сырский пообещал реализовать цели Залужного на фронте

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем первом обращении заявил, что реализует цели экс-главкома Валерия Залужного в конфликте с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На повестке дня стоят новые задачи», — отметил Сырский.

Он обратил внимание, что это, прежде всего, четкое планирование действий всех органов военного управления, с учетом потребностей фронта в новейшем вооружении, которое украинская армия получает от западных партнеров. Главком уточнил, что в боевые действия будут необходимо внедрять средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны.

По мнению Сырского, масштабирование успешного опыта — один из будущих векторов «построения победы».

В четверг, 8 февраля стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего армией страны и назначил на эту должность генерала Александра Сырского.

Экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале назвал Сырского «бахмутским мясником».

Ранее Медведев заявил, что испытывает к новому главкому ВСУ Сырскому омерзение.

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