Эксперт объяснил, повлияет ли на ход СВО смена главкома ВСУ

Назначение Александра Сырского на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо Валерия Залужного вряд ли отразится на ходе специальной военной операции. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv выразил политолог Юрий Кот.

«Сырский на посту главнокомандующего украинской армией не будет лучше, чем Залужный, или хуже, чем Залужный. Они все там одинаковые. Будет воровать, как воровал Залужный. И воевать так же провально, а может быть, еще более провально, чем Залужный. То есть там это даже не замена шила на мыло. Это замена мыла на веревку», — сказал Кот.

По мнению эксперта, Залужный после отставки не исчезнет с политической арены, поскольку является ставленником США.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сырский назначен новым главкомом ВСУ, позднее был опубликован указ об отставке Залужного. Сообщалось, что ему предложили должность посла Украины в Великобритании, однако он отказался.

The Guardian пишет, что решение Зеленского уволить Залужного понятно с политической точки зрения, однако неясно, как оно может улучшить слабеющие позиции Киева на поле боя.

Ранее эксперты назвали главную причину отставки Залужного.