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Эксперт объяснил, повлияет ли на ход СВО смена главкома ВСУ

Политолог Кот: смена главкома ВСУ никак не отразится на ходе СВО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Назначение Александра Сырского на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо Валерия Залужного вряд ли отразится на ходе специальной военной операции. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv выразил политолог Юрий Кот.

«Сырский на посту главнокомандующего украинской армией не будет лучше, чем Залужный, или хуже, чем Залужный. Они все там одинаковые. Будет воровать, как воровал Залужный. И воевать так же провально, а может быть, еще более провально, чем Залужный. То есть там это даже не замена шила на мыло. Это замена мыла на веревку», — сказал Кот.

По мнению эксперта, Залужный после отставки не исчезнет с политической арены, поскольку является ставленником США.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сырский назначен новым главкомом ВСУ, позднее был опубликован указ об отставке Залужного. Сообщалось, что ему предложили должность посла Украины в Великобритании, однако он отказался.

The Guardian пишет, что решение Зеленского уволить Залужного понятно с политической точки зрения, однако неясно, как оно может улучшить слабеющие позиции Киева на поле боя.

Ранее эксперты назвали главную причину отставки Залужного.

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