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Ракета «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк в интересах Минобороны

Ракета «Союз-2.1в» со спутником Минобороны стартовала с космодрома Плесецк

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Роскосмос

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели пуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1в» со спутником. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что запуск состоялся в пятницу, 9 февраля, в 10:03 мск Архангельской области.

В конце декабря 2023 года спутник в интересах Минобороны РФ успешно вывели на орбиту. В военном ведомстве отметили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

До этого ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник. По данным Минобороны, аппарат был принят на управление Воздушно-космических сил (ВКС). В «Роскосмосе» анонсировали запуск трех экспериментальных спутников разведки.

Ранее стало известно, что Россия запустит группировку спутников для обеспечения доступа в интернет.

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