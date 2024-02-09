Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими бойцами

Министерство обороны России опубликовало кадры с вызволенными из украинского плена российскими военнослужащими. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Все сто бойцов будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации, где им будет предоставлена медицинская помощь, а также они смогут пройти реабилитацию.

На представленных кадрах показано, как солдат перевозят на автобусе.

Накануне, 8 февраля, Минобороны сообщало, что 100 российских военнослужащих успешно возвращены по итогам переговоров с подконтрольной Киеву территории, взамен украинской стороне передали столько же пленных бойцов Вооруженных сил Украины.

По данным оборонного ведомства, гуманитарным посредником РФ в вопросе возвращения военнопленных стали Объединенные Арабские Эмираты.

В конце января Россия и Украина провели первый обмен пленными по схеме «195 на 195» после падения самолета Ил-76. В Госдуме заявили, что для возвращения «своих ребят» Россия готова «разговаривать хоть с чертом».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что пленный поляк объявил о желании воевать против Украины.