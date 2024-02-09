В ДНР прокомментировали назначение нового главкома ВСУ

Новый главком ВСУ Александр Сырский проявит себя в новой должности не лучшим образом. Такое мнение выразил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, сообщает РИА Новости.

По мнению Гагина, Сырский показал себя как плохой стратег при обороне Артемовска (украинское название — Бахмут), отчего потери ВСУ в людях и технике превзошли все ожидания.

«Сырский использовал личный состав как ресурс», — заявил Гагин, отметив, что и в дальнейшем новый главком ВСУ едва ли покажет себя лучше.

8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность генерала Александра Сырского.

В офисе президента Украины объяснили эти действия необходимостью пересмотреть тактику, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году».

Ранее смену главкома ВСУ прокомментировали в Белом доме.