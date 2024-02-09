Отставка Залужного не повлияет на поддержку США Украины

Несмотря на отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

Райдер уточнил, что министр обороны США Ллойд Остин пока не общался с назначенным на эту должность Александром Сырским. Он подчеркнул, что кадровые вопросы — внутреннее дело Украины, но поддержка США останется неизменной.

Украинский президент Владимир Зеленский в видео, размещенном в его Telegram-канале, рассказал о требованиях к новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому. Он заявил, что сейчас численность сил обороны страны составляет почти миллион людей. По его словам, это означает, что нужен другой подход к мобилизации, к ротации военных и управлению фронтом.

8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность генерала Александра Сырского. Он родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х, до назначения главкомом руководил Сухопутными войсками ВСУ. Сырского с начала года прочили на пост главнокомандующего на фоне слухов об отставке Залужного.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.