Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Отставка Залужного не повлияет на поддержку США Украины

Пентагон: отставка Залужного не повлияет на поддержку США Украины

close
100%
Shutterstock

Несмотря на отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

Райдер уточнил, что министр обороны США Ллойд Остин пока не общался с назначенным на эту должность Александром Сырским. Он подчеркнул, что кадровые вопросы — внутреннее дело Украины, но поддержка США останется неизменной.

Украинский президент Владимир Зеленский в видео, размещенном в его Telegram-канале, рассказал о требованиях к новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому. Он заявил, что сейчас численность сил обороны страны составляет почти миллион людей. По его словам, это означает, что нужен другой подход к мобилизации, к ротации военных и управлению фронтом.

8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность генерала Александра Сырского. Он родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х, до назначения главкомом руководил Сухопутными войсками ВСУ. Сырского с начала года прочили на пост главнокомандующего на фоне слухов об отставке Залужного.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Отставка Залужного
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами