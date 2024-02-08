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В Британии заявили об отношении Залужного к приказам Зеленского

The Times: Залужный считал нереалистичными приказы Зеленского

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный считал нереалистичными приказы украинского президента Владимира Зеленского и напрямую вел переговоры с союзниками о поставках. Об этом пишет The Times.

По данным военных источников издания, Зеленский впервые попросил Залужного уйти в отставку 29 января, однако тот отказался. После украинский лидер заявил, что подпишет указ о его увольнении, но после утечки информации отказался от этого решения.

До этого на сайте украинского президента был опубликован указ об отставке Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Зеленский также заявил, что с 8 февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Он сообщил, что генерал-полковник Александр Сырский был назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами страны Украины.

Ранее во Франции предупредили Зеленского о последствиях увольнения Залужного.

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