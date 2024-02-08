В Минобороны подтвердили решение о смене руководства ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что решение о смене руководства Вооруженных сил страны (ВСУ) принято. Сообщение об этом он опубликовал на своей странице на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу [Залужному] за все достижения и победы», — написал Умеров.

8 февраля депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Валерий Залужный был уволен с поста главкома Вооруженных сил Украины.

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