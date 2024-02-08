В Запорожской области заявили о дефиците снарядов у ВСУ

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска начали сталкиваться с дефицитом снарядов на линии фронта на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, в связи с этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали заменять артиллерийские удары атаками дронов, нарастив их в разы.

Он уточнил, что беспилотники используются ВСУ в том числе для атаки на мирные села и города Запорожской области.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что Украина может столкнуться со снарядным голодом, несмотря на поддержку Запада.

Американское издание The Wall Street Journal также писало, что в украинских войсках остро ощущается дефицит вооружений: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских.

По данным газеты, украинской стороне приходится экономить боеприпасы, опасаясь, что Соединенные Штаты сократят военную помощь. Из-за этого Украина сосредоточилась на атаках с помощью беспилотников.

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