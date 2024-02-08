На Украине распустили полк полиции за отказ переходить в штурмовики

Национальная полиция Украины расформировала полк особого назначения в Днепре из-за отказа сотрудников добровольно вступить в штурмовую бригаду «Лють». Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, сообщает ТАСС.

«Руководством Национальной полиции принято решение по расформированию полка особого назначения Главного управления национальной полиции по Днепропетровской области», – сказал заместитель.

По словам Фацевича, несмотря на отказ, сотрудники расформированного полка все равно будут переведены в штурмовики, но уже в обязательном порядке.

Он отметил, что те полицейские, которые откажутся от перевода, будут уволены с одновременным вручением им повесток в военкомат.

«Лють» — штурмовая бригада Нацполиции Украины, куда, как предполагается, сотрудники должны записываться добровольно.

В конце января российские военные из добровольческого штурмового корпуса заставили бежать с поля боя бригаду нацполиции Украины «Лють» под Артемовском.

Ранее глава Нацполиции Украины Выговский выступил против раздачи повесток полицейскими.