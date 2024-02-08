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Посольство назвало враждебными планы Нидерландов по поставке ВСУ истребителей F-16

Посольство РФ: поставка Нидерландами ВСУ F-16 приобретет серьезные последствия

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Ole Berg-Rusten/Reuters

Россия расценивает планы властей Нидерландов направить Украине дополнительно шесть легких истребителей F-16 как враждебные и предупреждает о серьезных последствиях. С таким заявлением выступило посольство РФ в Гааге, сообщает РИА Новости.

«Такие действия рассматриваются нами как враждебные и будут иметь серьезные последствия», — отреагировали в российском дипведомстве.

В посольстве считают, что поставки на Украину боевой авиации не имеют смысла, так как они не смогут коренным образом повлиять на ход действий на поле боля и спровоцировать прямое столкновение между РФ и силами НАТО.

В дипмиссии также напомнили, что любые истребители, участвующие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины, «откуда бы они не вылетали, являются законной целью вооруженных сил России».

Перед этим глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды готовят к передаче Украине еще шесть истребителей F-16.

Ранее страны НАТО отказались считать себя воюющими с Россией.

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