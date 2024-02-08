Тяжелораненый солдат ВСУ записал прощальное видео на русском языке

Раненый солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Гиря» записал прощальное видео на русском языке. Ролик опубликовал Telegram-канал «Телевизионной службы новостей» (ТСН).

Боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ получил тяжелое ранение в боях за Андреевку в Донецкой народной республике (ДНР). Он признался, что истекает кровью и его часы сочтены.

«Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», — сказал «Гиря» на русском языке.

Он отметил, что уже потерял своих сослуживцев. Украинский солдат закрывает глаза и говорит, что мечтает встретиться со своими родными. В публикации отмечается, что раненого бойца успели спасти и доставить в госпиталь.

До этого попавшая в плен женщина-боец ВСУ рассказала о своем спасении солдатами ВС РФ. Женщина заметила летящий дрон и стала ему махать. Российские военнослужащие подошли к ней с триколором и забрали с собой.

В конце января российский военный помог сдавшемуся украинскому солдату пройти через минное поле.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.