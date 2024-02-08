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ВС России сбили одного из лучших пилотов ВСУ

Летчик ВСУ Лазаренко сообщил, что сбит один из лучших украинских пилотов Рыков

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В бою над Донецкой народной республикой (ДНР) был сбит один из лучших пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Рыков. Об этом сообщил украинский летчик Ростислав Лазаренко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это был лучший летчик и командир, которого я знал», — написал он.

На счету Владислава Рыкова было 385 боевых вылетов.

7 февраля в Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки лишились более тысячи военнослужащих. 7 февраля 290 человек ВСУ потеряли на Донецком направлении. Кроме того, 220 военных были ликвидированы на Краснолиманском направлении. До 275 военнослужащих ВСУ потеряли на Купянском направлении. На Южно-Донецком направлении Украина утратила 195 бойцов.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за январь ВСУ лишились 23 тысяч солдат и 3 тысяч единиц техники. По его словам, в числе уничтоженной техники были боевые машины пехоты Bradley, пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также немецкие танки Leopard.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Крымом.

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