Украинские военные заподозрили ВС РФ в закупке терминалов Starlink

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заподозрили российских военных в закупке терминалов Starlink. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

По данным газеты, о том, что российская армия закупила Starlink и использует его на Украине, солдаты ВСУ сообщают в соцсетях. По их версии, терминалы покупаются якобы через Дубай с активированными аккаунтами и работают на взятых под контроль РФ украинских территориях.

Как отмечает «Страна», украинские военные при этом жалуются, что их интернет от Starlink стал очень медленным — его скорость составляет 0,3 мб/с.

По данным издания, украинские военные замечают проблемы уже несколько месяцев, а в последнюю неделю — особенно.

1 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что военные группировки войск «Днепр» при помощи беспилотника «Ланцет» уничтожили терминал спутниковой связи Starlink ВСУ на Херсонском направлении.

В сентябре 2023 года руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что глава SpaceX и Tesla Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом.

Ранее в Белоруссии создали дешевый аналог Starlink.