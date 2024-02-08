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ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении

МО РФ: российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские части заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — уточнили в сводке ведомства.

В министерстве подчеркнули, что противнику также нанесли огневое поражение в живой силе и технике. Потери понесли 22-я и 92-я механизированные бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой народной республики (ДНР).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 310 солдат. Кроме того, уничтожен танк, четыре автомобиля.
Российские военные поразили американскую артиллерийскую систему М777, польскую САУ Krab, гаубицу Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12.

Накануне Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли более 1000 военных за сутки. Сообщается, что 290 человек ВСУ потеряли на Донецком направлении.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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