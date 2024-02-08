В Германии заявили о достаточном количестве ракет у России

Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что российская армия обладает необходимым количеством ракет, чтобы продолжать наносить удары по объектам на всей территории Украины. Своим мнением он поделился в эфире канала Welt.

По словам журналиста, украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) не могут справиться со шквалом российских ракет. Он также отметил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сохраняется тяжелая ситуация по всей линии фронта.

«Есть опасения, так как украинцы изначально гордились тем, что они улучшили свою ПВО, однако ракеты все равно прорываются», — сказал Ронцхаймер.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Украине в феврале следует ожидать увеличения ракетных обстрелов со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ.

6 февраля бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что уже на этой неделе российские подводные лодки могут нанести ракетный удар по Одессе.

В январе бывший американский разведчик Скотт Риттер высказывал мнение, что в целях обеспечения большей безопасности Крыма ВС РФ могут взять под контроль Одессу.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.