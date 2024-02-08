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ВСУ обстреляли деревню Городище под Курском

Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области

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Reuters

Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории деревни Городище Рыльского района Курской области. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Со стороны ВСУ обстреляна деревня Городище Рыльского района», – говорится в посте губернатора.

По его словам, в результате обстрела были повреждены линии электропередачи, среди местных жителей никто не пострадал.

Старовойт отметил, что экстренные службы начнут восстановительные работы сразу после обеспечения безопасности.

5 февраля ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, в итоге пострадала женщина, она получила осколочное ранение.

До этого украинские войска обстреляли село Гуево, расположенное в Суджанском районе Курской области.

Ранее СК установил личности командиров ВСУ, приказавших нанести удар по Лисичанску.

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