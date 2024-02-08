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Минобороны Австралии отказалось отдавать списанные вертолеты Украине

ABC: Австралия утилизирует списанные вертолеты MRH-90 вместо передачи Киеву

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Shutterstock/Ryan Fletcher

Власти Австралии решили утилизировать списанные вертолеты военно-воздушных сил страны MRH-90 Taipan, а не отправлять их Украине, несмотря на то, что Киев просил об их передаче. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation.

«Демонтаж вертолетов MRH-90 продвинулся далеко, и в настоящий момент у нас нет ни одной машины в рабочем состоянии», — заявил представитель австралийского оборонного ведомства.

Он отметил, что соответствующий процесс пока не завершен, но вертолеты будут утилизованы.

В декабре 2023 года Украина просила передать вертолеты этого типа ей, несмотря на их плачевное состояние.

В середине января источник сообщил, что Австралия приняла решение утилизировать списанные вертолеты MRH-90 Taipan, которые хотел получить Киев. По информации источника, такое решение было принято из-за проблем с безопасностью и эксплуатацией техники.

22 января премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не стал обещать Украине запрошенную ею помощь в виде поставок угля и вертолетов.

Ранее офицер ВВС Украины на встрече с австралийскими военными, которая была посвящена получению списанных истребителей F/A-18 Hornet, заявил, что Киеву не нужен «летающий хлам».

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